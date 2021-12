Valérie Fourneyron : "Une profonde émotion"

"A Rouen, la participation s'est élevée à 79,84%. Les Rouennaises et les Rouennais ont eux aussi largement fait confiance à François Hollande puisqu'il remporte 59,42% des suffrages, s'est réjouie Valérie Fourneyron, députée maire de Rouen.

Je m’en réjouis et remercie très sincèrement tous les électrices et les électeurs de notre ville. Par leur choix, ils ont également donné à l’équipe municipale que je conduis un encouragement fort. C'est une satisfaction immense pour toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce grand succès. Nous ressentons tous une profonde émotion et une grande responsabilité."

"J’appelle maintenant chacune et chacun à donner les moyens à François Hollande de mettre en oeuvre le projet du changement en votant pour les candidats socialistes lors des élections législatives des 10 et 17 juin".