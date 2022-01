Rouen. Marche pour le climat : participation record à Rouen

"Changeons de système, pas le climat" ; "on ne vous demande pas la lune, on vous demande la Terre". Les slogans, tous plus imaginatifs les uns que les autres ont à nouveau fleuri dans les cortèges aujourd'hui, le plus souvent sur des pancartes en carton.

Le cortège a pris fin place de l'hôtel de ville à Rouen, où chacun a pu exposer ses slogans. - Pierre Durand-Gratian

Record à Rouen

Plus de 4000 manifestants ont pris part à la Marche du siècle pour le climat dans les rues de Rouen (Seine-Maritime), dans la matinée, selon les organisateurs, 1300 selon la préfecture. Le cortège s'est élancé de l'église Saint-Sever pour une déambulation qui l'a amené, au son d'une fanfare, jusqu'à l'hôtel de ville. "On est ravi, c'est une belle mobilisation, de toutes les générations", a salué Sylvie Fusil d'Alternatiba, l'une des associations qui appelait à la mobilisation du jour.

Quelques gilets jaunes s'étaient joints au mouvement rouennais.

