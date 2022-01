Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole se déplace à Pau

Après un 3e match nul d'affilée et cinq matches sans victoire, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) effectuent le long déplacement dans le Béarn pour y rencontrer l'équipe de Pau lors de la 26e journée de National, vendredi 15 mars 2019 à partir de 20h.

Le podium s'éloigne

Si les joueurs de Manu Da Costa voient de plus en plus leurs chances de montée d'éloigner avec neuf points de retard sur le troisième, Le Mans, l'équipe de Pau n'est quant à elle pas au mieux non plus avec une 13e place et qui flirte à deux points de la zone de relégation occupée par Marignane.

Si les Rouges et Jaunes ont un bilan de deux défaites et trois matchs nuls sur les cinq dernières journées, les Pallois restent sur cinq défaites consécutives dont une dernière en date à Rodez sur le score de 2-0.

Les Normands tenteront donc de faire comme au match aller où ils s'étaient imposés à Diochon 2-0 et repartir avec trois points du Béarn ce qui ferait du bien au moral alors que l'effectif est extrêmement décimé en ce moment.

Le groupe pour affronter Pau :

Louis Souchaud, Romain Hanquinquant, Maxime Sivis, Pierre Vignaud, Mehdi Beneddine, Richard Samnick, Benjamin Tison, Jules Mendy, Adil Azbague, Guy Ngosso, Gustavo Sangaré, Valère Pollet, Anthony Rogie, Nicolas Barthélémy, Steve Shamal, François-Xavier Fumu Tamuzo, Jonathan Nanizayamo, Bevic Moussiti-Oko.

A LIRE AUSSI.

Football: Quevilly Rouen Métropole face à Niort en mauvaise passe ce soir

Football : Quevilly Rouen Métropole se déplace au Mans