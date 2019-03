Sucrerie de Cagny : le gouvernement s'empare du dossier

Un jour après le déplacement de 200 personnes issus de la filière sucre en Allemagne, ce sont les actionnaires allemands de Saint-Louis-Sucre qui se sont rendus en France, mercredi 13 mars 2019. Une rencontre s'est déroulée à Bercy en présence de Didier Guillaume, ministre de l'agriculture, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des représentants du ministère du travail. Autour de la table également, Hervé Morin président de la Région Normandie, où la sucrerie de Cagny (Calvados) est menacée de fermeture, avec ses homologues des Hauts-de-France et de PACA.

Pour une cession des sucreries

"La France a parlé d'une seule voix" affirme le gouvernement, qui a rappelé aux dirigeants de Südzucker ses obligations légales et l'accompagnement nécessaire des planteurs comme des salariés. Les ministres et élus ont demandé au groupe allemand "de considérer toutes les options" pour maintenir une activité industrielle sur les trois sites concernés en France, et notamment d'envisager la cession, en cas de projets de reprise crédibles. "Il n'est pas acceptable que la France subisse une solution brutale et non concertée et supporte l'essentiel de la restructuration envisagée par Südzucker" indique le communiqué du gouvernement.

• Lire aussi : Saint-Louis Cagny : semaine importante pour la filière sucre en Normandie

Le groupe allemand est sommé de "revoir son projet" et "d'ouvrir les négociations avec l'ensemble de la filière".

Une réunion avec les parlementaires des régions concernées, dont la Normandie, s'est tenue à la suite de l'entretien.

A LIRE AUSSI.

Le sucre cubain en quête d'un second souffle

Iran: l'UE envoie Mogherini à Washington défendre l'accord nucléaire

Brexit: place aux négociations commerciales, mais calendrier serré

Les Européens donnent leur position sur la relation post-Brexit avec Londres

La direction de Bosch face aux salariés inquiets de Rodez