Alençon. Alençon soigne son look et ses entrées de ville

À Alençon (Orne), les entrées des routes de Sées, Paris, Mamers et Le Mans ont été réalisées depuis les années 2000. Il ne reste désormais que la route de Bretagne, qui va être aménagée sur environ 1500 mètres entre La Boissière et Anova. Une longue ligne droite, empruntée quotidiennement par 5000 véhicules, et qui coupe la commune en deux.

Entendre les riverains

Mardi 12 mars 2019, le long de cet axe routier, les riverains ont exprimé leurs souhaits aux élus et aux services techniques. Il s'agit d'y répondre au mieux, tout en prenant en compte la circulation importante, la sécurité, le stationnement, les accès aux commerces, les transports en commun, les modes de transports doux. Bertrand Paulet, l'architecte du projet, part d'une feuille blanche :

Bertrand Paulet

Jacques Esnault vice-président de la Communauté Urbaine d'Alençon :

Jacques Esnault

Six millions de budget

Cette dernière phase de travaux débutera en 2020 avec le défacement des réseaux, pour un coût d'un million d'euros. Les travaux sont prévus pour s'étaler sur 3 à 5 ans, pour un budget global de quelque 6 millions d'euros.