Cinq dauphins échoués dans le Cotentin : le témoignage d'un bénévole

C'est une balade dominicale qui a pris une tournure un peu particulière, dimanche 10 mars 2019. Alors qu'ils se promenaient vers le fort de la Hougue, Manuel Ingouf et sa compagne Camille Lepelley, deux habitants du Val de Saire, rencontrent un sapeur-pompier qui tente d'aider un dauphin échoué dans la vase du Cul de Loup, près de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).

Les dauphins étaient légèrement blessés lors de leur découverte. - Manuel Ingouf

Opération délicate

Spontanément, les promeneurs proposent leur aide... d'autant qu'un second sapeur-pompier est aussi aux prises avec un autre cétacé et des bénévoles, cent mètres plus loin. "D'abord, nous avons mouillé les dauphins, puis avec une petite dizaine de pompiers et de bénévoles nous avons tenté de déplacer les dauphins vers la mer... qui descendait plus vite que nous !", raconte Manuel. Les deux premiers dauphins, particulièrement lourds, ont finalement pu être transportés vers le large grâce à la voiture tout terrain des pompiers. Un troisième animal avait été découvert mort sur le rivage.

Pompiers et bénévoles ont raccompagné les cétacés jusqu'à la mer, non sans mal ! - Camille Lepelley

"J'ai pu nager avec eux"

Mais après cette première manœuvre délicate, les promeneurs sont prévenus que deux autres dauphins sont échoués sur une plage voisine. Cette fois, c'est avec un ami ostréiculteur qu'ils parviennent à raccompagner les bêtes à l'eau. "Je n'avais jamais approché un dauphin. J'ai presque nagé avec eux, puisque pour le guider jusqu'à la sortie des parcs à huîtres j'avais de l'eau jusqu'au ventre" poursuit le jeune homme.

Le Centre Pélagis de la Rochelle (Charente-Maritime), spécialisé dans la recherche sur les mammifères marins, avait recensé plus de 300 échouages de dauphins communs en Manche et Mer du Nord pendant l'hiver 2017, avec un pic en février/mars. Un phénomène parfois dû à des captures accidentelles dans des filets de pêche, ou bien à la météo hivernale.

Le promeneur a eu de l'eau jusqu'à la taille pour raccompagner les dauphins. - Camille Lepelley