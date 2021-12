La billeterie du Festival Ecoute s'il pleut est ouverte!

Au programme de cette 4ème édition, le vendredi : Les pied's'trad, les Breuvachons et le grand retour de Mes souliers sont rouges et le Samedi : Alex Cloutier the experiencers, Mickael Miro et Hugues Auffray.

La billeterie ouvre ce Vendredi!

Achetez vos billets dans les points de vente suivants :



A Valognes : Office de tourisme, Café des Voyageurs, La Civette

A La Glacerie : Centre Commercial Auchan

A Cherbourg-Octeville : Chapître (anciennement Forum)



Tarifs :

Le vendredi : 16€

Le Samedi : 21 €

Festipass (les 2 soirées) : 26 €uros

Enfants -10 ans (accompagnés d'un parent) : gratuit

Plus d'infos sur : ecoutesilpleut-festival.fr