Rouen. Rouen : un homme condamné pour addiction aux images pédophiles

Une enquête, commencée en Suisse, aboutit à l'implication de plusieurs individus sur le sol français qui se sont livrés à un échange de photos et à des jeux de rôles à caractère pornographique dans le cadre d'un réseau organisé. Les enquêteurs remontent la filière et s'intéressent à un individu qui officie depuis son ordinateur à Auzebosc, pour une période allant du 1er août 2015 au 12 avril 2017. C'est par le biais d'un pseudo que les enquêteurs ont pu interpeller le prévenu et l'entendre en garde à vue. Celui ci reconnait les faits sans difficulté. Son ordinateur, contrôlé après sa saisie, ne contient cependant pas d'images suspectes enregistrées car le mis en cause les effaçait après chaque utilisation. Sa participation au réseau d'échanges d'images est toutefois avérée lors de l'enquête initiale.

Lui-même victime d'abus sexuels

Le prévenu reconnait une addiction aux images pédophiles bien avant la période concernée par les faits et dit avoir été lui-même victime d'abus sexuels dans son enfance. Une expertise diligentée par le Parquet de Rouen montre une inhibition permanente sans troubles graves pouvant altérer son comportement social. Marié et père, son insertion dans la société semble totale et entaché d'aucune perversion mais il confesse volontiers à la barre ses déviances en déclarant: "je ne peux lutter contre cette addiction". Son casier judiciaire est vierge. Pour le Procureur de la République, "la sanction pénale tiendra compte du parcours du prévenu". En l'absence de défense à l'audience de ce jour lundi 11 mars 2019, le Tribunal le reconnait coupable et le condamne à une peine de six mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de dix huit mois.

