Condé-sur-Sarthe : le retour des fouilles en prison ?

L'administration pénitentiaire siffle peut-être la fin de la récréation dans les prisons françaises de haute sécurité : elle envisagerait de rétablir les fouilles de détenus et de mettre en place celle des visiteurs. Les équipes locales de sécurité pénitentiaire verraient leurs prérogatives augmentées, dans et aux abords des prisons, avec armement par pistolets à impulsions électriques, et renforts de chiens. Des avancées qu'il reste désormais à concrétiser…