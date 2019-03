Pass Découverte : un seul ticket pour visiter quatre lieux culturels à Caen

Une nouvelle offre culturelle débarque à Caen (Calvados) ! Ayant comme objectif de favoriser l'attractivité et la fréquentation de visiteurs à Caen, la ville a décidé de mettre en place un "Pass Découverte" qui consiste à proposer la visite de trois musées et d'une abbaye avec un seul ticket pour la modique somme de 19,95€ au lieu de 31,80€ en tant normal pour les quatre visites. Le billet sera valable jusqu'au 31 décembre 2019.

Un pass pour moins de 20€

Ce "Pass Découverte" englobe quatre sites emblématiques de la ville que sont le musée de Normandie, le musée des Beaux-Arts, l'Abbaye-aux-Hommes et pour terminer le Mémorial de Caen. "L'objectif est de faire de Caen une destination touristique, en valorisant le patrimoine de notre ville ", indique Joël Bruneau, Maire de Caen.

Son adjointe en charge de la culture et du patrimoine, Emmanuelle Dormoy, poursuit : "Ce ticket unique incite à une logique de parcours. Le but est de faire découvrir et faire en sorte que les gens fréquentent tous les sites". Ce ticket multi-sites sera également décliné en une version famille au prix de 60 euros destiné à deux adultes avec un enfant âgé de 10 à 25 ans.

Une offre de mobilité complémentaire

Afin de favoriser cette offre touristique, la ville a aussi pris des mesures concernant le stationnement et les déplacements. À partir du jeudi 28 mars 2019, le stationnement sera gratuit (hors parkings souterrains et parkings à barrières) tous les jeudis de 17 heures à 19 heures. "Notre tranche gratuite de 11 heures à 15 heures tous les samedis fonctionne bien, même certains commerçants ont changé leurs horaires en fonction de ça. Dans la même logique, on a choisi le jeudi car c'est comme le début d'un week-end et les gens sont plus susceptibles de sortir en ville ce soir-là", précise Véronique Debelle, maire-adjointe chargée du commerce.

S'ajoute également la mise en place d'une station vélolib saisonnière devant le Mémorial de Caen cet été à partir de mai 2019 à l'occasion du 75ème anniversaire du Débarquement. Au départ du Mémorial, l'idée est de descendre au centre ville en vélo via la Vallée des Jardins et le Jardin des Plantes. "Comme le mémorial est un peu en périphérie, le but est de ramener les touristes vers le centre ville pour découvrir des lieux culturels emblématiques", conclut le Maire de Caen.

