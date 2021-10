Caen. À Caen : inauguration du boulevard Maréchal Leclerc, devenu piéton

C'est au lendemain de la fête de la musique et à l'issue d'un après-midi d'animations, samedi 22 juin 2019, que Joël Bruneau, maire de la ville de Caen (Calvados), a présidé l'inauguration du nouveau boulevard Maréchal Leclerc, devant une centaine d'habitants.

Redynamiser le centre-ville

Depuis plusieurs années, les villes ont pour objectif premier de redynamiser et rendre leurs centres-villes plus attractifs. À Caen, au vu du nombre de touristes chaque année, le chef-lieu du Calvados se devait d'être doté d'un centre-ville retravaillé. Le boulevard Maréchal Leclerc en est l'une des artères principales, avec notamment les Galeries Lafayette ou le restaurant Mc Donalds. Autrefois emprunté par 800 bus par jour, il est désormais entièrement piéton, "pour donner libre circulation aux Caennais, au plus proche de leurs commerçants", indique le maire, qui a remercié ces derniers dans son discours, "pour leur confiance et leur patience" pendant les longs mois de travaux.

Favoriser les "circuits-courts"

"À travers ce nouvel axe, on favorise les circuits courts et l'écosystème." salue Hervé Morin, président de la Région Normandie, qui espère que ce nouveau boulevard commerçant permettra notamment de valoriser la monnaie régionale : le RolloN.

