Évreux. Basket (Pro B) : Vcitoire importanhte de l'ALM Evreux contre Denain

Le match.

Victoire importante, voire même essentielle pour les joueurs de l'ALM Evreux (Eure) qui ont remporté leur match de la 21è journée de Pro B vendredi 8 mars 2019 sur leur paquet face à l'équipe de Denain 68-65. Et pourtant le match était mal engagé pour les Ebroiciens qui sont menés de quatorze points à la mi-temps devant leur public. Les Eurois feront la différence pendant la seconde mi-temps pour s'imposer finalement de trois points.

Les chiffres.

📊 TOP STATS 📊

Une victoire au bout du suspens pour notre équipe hier soir face à @DENAIN_VOLTAIRE avec un capitaine @tleon1 en chef d'orchestre ! #TeamALM pic.twitter.com/15qDihuhT8 — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) March 9, 2019

La fiche.

Leon: 21 points, Booker: 14 points, Kayembe: 13 points, Bouquet et DInal: 6 points, Ho You Fat: 4 points, Lavieille et Atkins: 2 points.

Au classement, les joueurs de l'ALM Evreux 13è avant de se déplacer à Vichy-Clermont vendredi 15 mars 2019