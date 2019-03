Bancs, hamacs, jeux... Un nouveau square va voir le jour au Havre

La prairie le long de la rue Louis-Blanc au Havre (Seine-Maritime) va bientôt se transformer en square. La municipalité a lancé des travaux pour en faire un "espace de jeux et de promenade plus ouvert sur le quartier", explique-t-elle. Cet espace vert d'un hectare est en effet aujourd'hui peu fréquenté. Il est situé entre les limites Nord du cimetière Sainte-Marie et la rue Louis-Blanc et est accessible dans le prolongement du gymnase Louis-Blanc ou par une porte d'accès rue Eugène-Landoas mais il est masqué par un haut mur de clôture et n'est pas aménagé.

"Il mérite une seconde jeunesse", souligne Laëtitia de Saint-Nicolas, adjointe au maire. Après une consultation auprès des habitants du quartier, il a été décidé d'en faire un espace "propice à l'activité physique, au repos et à la détente".

Bancs, hamacs et aire de jeux

Le projet prévoit la création d'ouvertures visuelles dans le mur, d'une nouvelle entrée près du rond-point de la rue Louis-Blanc et le réaménagement des cheminements piétons. Des bancs, des hamacs et une aire de jeux pour les enfants de trois à six ans seront installés dans le square.

Le montant total des travaux s'élève à 250 000 euros. Les travaux, en cours, devraient être achevés au printemps 2019. Les habitants n'auront alors plus qu'à trouver un nom à ce parc, avant d'en profiter pleinement.