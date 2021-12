Le-Havre. La région Normandie se dote d'un plan nautique

Avec plus de 600 kilomètres de côtes, un fleuve, des rivières et des lacs, la Normandie est incontestablement une région nautique. La Région veut affirmer ce caractère nautique et lui insuffler une nouvelle dynamique. Le nautisme rassemble plusieurs secteurs : le tourisme, l'économie et l'industrie ainsi que le sport.

Le nautisme en Normandie : 35 ports, 165 entreprises, 1200 emplois et 110 millions d'euros de chiffre d'affaires.

La région Normandie a présenté mercredi 6 février 2019 son Plan nautique Normand qui sera validé le jeudi 18 mars 2019 par les élus régionaux. Le plan comporte trois axes : animer les sites de pratique nautique, accompagner les investissements structurants et développer une offre de services nautiques adaptée aux clientèles touristiques.

La région ne prévoit pas un budget précis pour ce plan mais va accompagner les différents acteurs de la filière. Écoutez Marie-Agnès Poussier-Winsback, la vice-présidente de la région Normandie en charge du tourisme et de l'attractivité :

Le nautisme en Normandie en quelques exemples

• Ligue de voile de Normandie



La voile, ce sont plus de 25 000 licenciés en 2018 en Normandie mais la fréquentation est plus importante si l'on tient compte des pratiques de loisirs et de tourisme. Les clubs ont accueilli presque 100 000 personnes en 2018. Cela représente entre 120 et 130 emplois. Au fil des ans, les centres nautiques ont remplacé les écoles de voile.

260 clubs nautiques (Société des régates du Havre, 1er club de voile de France)

• La Transat Jacques Vabre



La course à la voile est un atout certain pour Le Havre (Seine-Maritime), son port de départ. L'impact direct pour la ville est estimé à sept millions d'euros. L'événement (village de départ) attire en moyenne 500 000 visiteurs.

• SNSM



La SNSM est également un maillon de la filière nautique. L'association ne fonctionne que par les dons. Elle a besoin de financement pour remplacer ses canots vieillissants (20 à 25 ans de moyenne d'âge). La région Normandie s'est d'ailleurs engagée sur un plan de trois ans pour l'aider à financer cet investissement.

35 stations SNSM, 800 sauveteurs bénévoles et 627 interventions en 2017

• Normandie Maritime



L'association de la filière de l'économie maritime Normande est née en 2017. Elle rassemble 80 adhérents dans la construction, la réparation ou encore la plaisance. Elle permet de soutenir et d'aiguiller les professionnels de ce secteur en pleine mutation (les ventes de bateaux sont plutôt en baisse).