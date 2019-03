Cyclisme : présentation officielle du 39e Tour de Normandie 

L'édition 2019.

Ce jeudi 28 février 2019, la présentation du Tour de Normandie cycliste a officiellement lancé la 39e édition de l'épreuve. Le grand départ sera donné au Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados en cette année de 75e anniversaire du Débarquement pour se terminer, comme le veut tradition à Caen. Entre temps, les cinq départements de Normandie auront été traversés, le début de semaine étant voué à la Seine Maritime et l'Eure, tandis que la fin de semaine se déroulera entre l'Orne, la Manche et le Calvados. "Nous avons des étapes assez courtes puisque la plus longue fait 180 km. Cela promet un beau spectacle car il y aura de la nervosité de la part des coureurs" a annoncé Arnaud Anquetil président du comité d'organisation de l'épreuve avec notamment sur le plan sportif, la présence de George Hincapie, recordman de participations au Tour de France aujourd'hui manager d'équipe ou encore de l'équipe réserve de BMC qui avait révélé Stéphane Kung. Enfin, pour la première fois en 39 éditions, une équipe autrichienne sera présente. Ce sont 150 coureurs qui se battront pendant 1130 km pour succéder au palmarès à Thomas Stewart, vainqueur en 2018.

Les étapes.

Étape 1 : Lundi 25 mars : Courseulles sur Mer (14) – Le Neubourg (27)

Étape 2 : Mardi 26 mars : Darnétal (76) – Forges-les Eaux (76)

Étape 3 : Mercredi 27 mars : Bourg Achard (27) – Elbeuf-sur-Seine (76)

Étape 4 : Jeudi 28 mars : Tilly sur Seulles (14) – Argentan (61)

Étape 5 : Vendredi 29 mars : Alençon (61) – Bagnoles-de-l ‘Orne (61)

Étape 6 : Samedi 30 mars : Gouville sur Mer (50) – Martinvast (50)

Étape 7 : Dimanche 31 mars : Saint Lô (50) – Caen (14)

Les équipes.

Continentale pros : Riwal Readynez Cycling Team (DAN), Continentales : Arapahoe - Hincapie p/b BMC (USA), ColoQuick (HOLL), Dauner - Akkon (ALL), Elkov - Author (Rep.Tchéque), Groupama-FDJ Continental (FRA), IAM Excelsior (SUI), Joker Fuel of Norway (NOR), Leopard Cycling (LUX), Madison Genesis (ANG), Metec - TKH Continental (HOLL), SEG Racing Academy (HOLL), Tarteletto - Isorex (BEL), Team Coop (NOR), Team Lotto - Kern Haus (ALL), Team Vorarlberg Santic (AUT), Team Waoo (DAN), Uno X Development Team (NOR), Wallonie - Bruxelles Development Team (BEL), Division Nationale 1 Françaises : CC Nogent Sur Oise (FRA), Team U Nantes Atlantique (FRA), VC Rouen 76 (FRA), VC Pays De Loudeac (FRA), Vendee U Pays De La Loire (FRA), Équipe de club étrangère : Lotto Soudal U23 (BEL)

