Le 2nd tour de l'élection présidentielle en direct sur Tendance Ouest et la Manche Libre

Sur internet

Dès 19h, vous retrouverez sur les deux sites les dernières informations sur les taux de participation, dans les différents cantons, grâce à nos équipes de journalistes mobilisées sur le terrain.

A 20h nous vous donnerons le nom du nouveau président de la République et vous livrerons les premières réactions des hommes politiques de la région ainsi que les premières analyses de nos spécialistes à travers des articles et des vidéos. Vous pourrez retrouver les résultats du 2nd tour canton par canton, commune par commune sur nos sites internet.

Sur l’antenne de Tendance Ouest

La soirée électorale débutera dans les journaux de 18h, avec des flashs spéciaux toutes les 15 minutes. A partir de 19h, place à une émission spéciale en direct. Nous serons en liaison avec les journalistes à Granville, Coutances, Saint-Hilaire, Vire, Bayeux, Avranches, Caen, Cherbourg et Alençon pour les premières analyses et vous livrer le taux de participation dans les différents cantons.

Dès 19h50, le compte à rebours sera enclenché jusqu'à 20h et les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Puis, des figures politiques régionales se succéderont sur les plateaux de Tendance Ouest, avec des décrochages à Alençon, Caen, Cherbourg et Saint-Lô. Au menu : des débats et les réactions à chaud sur le résultat.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Toutes nos informations seront diffusées en direct sur les différents profils Twitter de vos médias, ainsi que sur les pages Facebook de Tendance Ouest, de Normandie FM et de la Manche Libre. Vous pourrez nous poser vos questions et interpeller les hommes politiques intervenant à la radio.