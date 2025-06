Le Havre. Quel est ce bracelet rouge qui ne quitte plus Edouard Philippe ?

On le sait, Edouard Philippe est un collectionneur de boutons de manchettes. Le maire du Havre avait choisi des boutons aux couleurs du drapeau français lors de sa nomination comme Premier ministre, en 2017, ou en forme de tongs lors de son départ de Matignon, en 2020. Il y a quelques semaines, c'est logiquement une ancre marine qu'il arborait lors de la présentation des Grandes Voiles du Havre, rassemblement de grands voiliers.

"On me dit de les enlever"

Cette passion vestimentaire lui a valu d'être à nouveau interrogé sur le sujet sur le plateau de l'émission Quotidien, sur TMC, mardi 10 juin, et s'est étendue à ses nombreux bracelets. "J'ai des copains et des collaborateurs qui me disent de les enlever car cela fait ridicule quand on veut devenir président de la République, ils n'ont probablement pas tort", sourit Edouard Philippe, avant d'énumérer les significations de ses bijoux. Une ancre, "mon porte-bonheur", un bracelet porté par les garçons de sa famille, un autre offert par ses enfants à Noël…

Un fil rouge pour l'hémophilie

Le dernier est un simple brin de tissu rouge. "Il m'a été offert par un jeune garçon qui est en 5e, qui est atteint d'une maladie du sang, et qui a décidé, parce qu'il faut vivre avec et que c'est difficile, de participer à un effort d'éducation sur cette maladie", éclaire l'ancien Premier ministre. Avant de conclure : "Vous voyez, ils sont ridicules mais cela m'a permis de vous en dire un mot."

Le maire évoque en fait sa récente rencontre avec le jeune Arthur, à l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie, organisée tous les 17 avril. Le collégien, que nous avions rencontré en 2024, est atteint de la maladie de Willebrand, cousine de l'hémophilie. Avec sa famille, il se mobilise chaque année pour proposer aux commerces du Havre de mettre à disposition des clients ce bracelet rouge, pour faire connaître cette maladie.