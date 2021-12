Courseulles-sur-Mer. 75e anniversaire du D-Day : la cérémonie internationale à Juno Beach ?

A bientôt trois mois des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie, le gouvernement est à ce jour resté muet quant au choix du lieu de la cérémonie internationale, qui avait eu lieu à Sword Beach en 2014.

Visite en deux temps

On devrait probablement en savoir plus dès vendredi 1er mars 2019. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, sera en effet en visite dans le Calvados. Dans un premier temps, elle rencontrera des témoins des bombardements de Caen, en juin et juillet 1944. Ensuite, la secrétaire d'État se rendra au Centre Juno Beach, à Courseulles-sur-Mer, à la fois musée et centre culturel du Canada, consacré à la participation des soldats canadiens à la Seconde Guerre mondiale.

Avec l'ambassadrice du Canada

Officiellement, Geneviève Darrieussecq vient inaugurer une exposition consacrée aux grandes femmes dans la guerre, en présence de l'ambassadrice du Canada en France. Cependant, "ce déplacement sera également l'occasion de donner les premiers éléments sur l'organisation des événements commémoratifs qui se tiendront en Normandie en juin prochain" indique le ministère. De là à penser que le secteur de Juno Beach en sera le centre névralgique... il n'y a qu'un pas. L'amitié entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau, qui s'était rendu en Normandie en avril 2017, pourrait en effet peser dans la balance.

Au @JunoBeachCentre, en hommage aux soldats qui ont fait la 2nde Guerre mondiale dans le sillage de ceux qui avaient donné leur vie à Vimy. pic.twitter.com/iR5IY0BvWf — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 10 avril 2017

La commune de Sainte-Marie-du-Mont (Manche), sur le secteur d'Utah Beach, avait également annoncé être candidate à l'organisation de la grande cérémonie internationale du 75e.