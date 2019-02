Football (Coupe de France). Caen sorti logiquement par Lyon

Le match.

Dans un 5-3-2 qui voyait Bammou et Beauvue prendre la pointe de l'attaque, Caen réalisait une entame de match correcte. Khaoui était le premier à se mettre en avant au quart d'heure de jeu d'une frappe à 20 m mais Lopes n'était pas surpris par les rebonds. Dix minutes plus tard, Denayer, le défenseur central de l'OL venait tromper de la tête Zelazny sur un centre de Depay lorsque le portier caennais loupait totalement sa sortie (1-0, 26'). Caen a failli être puni une seconde fois dans les ultimes secondes de la première période sur une frappe de Depay qui frôle la cage. Pas non plus acculés dans leur moitié de terrain, les rouges et bleus font preuve d'envie.

Une fin de match animée

D'entrée de seconde période, la domination est lyonnaise. Sur une longue balle en profondeur, Cornet ajuste Zelazny d'une balle piquée pour inscrire le 2-0. Les Malherbistes tentent tant bien que mal d'aller vers l'avant mais les Lyonnais maîtrisent les grands espaces, à l'image de Dembele tout proche d'alourdir l'addition du plat du pied (73'). Zelazny sauve sur sa ligne d'un arrêt réflexe. Puis, sur un coup de pied arrêté frappé par Khaoui sur la barre, Ninga réduit la marque en suivant le deuxième ballon. A dix minutes du terme, Djiku met ses coéquipiers dans le dur. Après avoir accroché Depay, en dernier défenseur, il est logiquement exclu et voit rouge. D'un coup franc direct, le lyonnais enfonce le clou avec un brin de réussite. Sa frappe est détournée par le mur normand et prend Zelazny à contre-pied. L'aventure en Coupe de France s'arrête ce soir pour les Caennais, qui ne verront pas le carré final cette année.

Les buts.

26e : Sur un ballon bien emmené côté gauche par Depay, ce dernier centre pour son défenseur central, Denayer, qui transforme parfaitement bien d'un coup de tête dans le but de Zelazny, qui rate totalement sa sortie.

Lyon: 1- Caen : 0

⚽ Ouverture du score pour @OL face à Caen ! Denayer de la tête vient couper un centre de Depay #OLSMC



Suivez le match sur Eurosport 2 👉 https://t.co/aqhvprUT0b pic.twitter.com/f99Nac21tf — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 27 février 2019

50e : D'une passe de plus de 30m dans le dos de la défense caennaise, plein axe, Cornet est parfaitement bien servi et prend de vitesse Guilbert qui ne fait que courir derrière l'attaquant lyonnais. D'une balle piquée, il lobe Zelazny qui ne peut rien faire.

Lyon : 2- Caen : 0

78e : Suite à un coup-franc frappé par Fajr sur la barre de Lopes, Ninga est à la récupération sur le deuxième ballon et n'a plus qu'à ajuster un plat du pied pour réduire la marque.

Lyon : 2- Caen : 1

Réduction du score pour @SMCaen à Lyon (2-1) signée Ninga. Il reste un petit quart d'heure #OLSMC



Suivez le match sur Eurosport 2 👉 https://t.co/QHtyK219Qy pic.twitter.com/TzOxCtgTMt — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 27 février 2019

84e : Depay profite d'un coup franc plein axe suite à l'expulsion de Djiku. Détourné par la tête de Guilbert, le ballon termine au fond des filets, sous la barre de Zelazny.

Le but du 3-1 pour @OL ! Un coup franc de @Memphis dévié par le mur trompe le gardien de Caen #OLSMC pic.twitter.com/55dAUFPMnE — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 27 février 2019

La fiche.

Lyon : Lopes – Tete, Marcelo, Denayer, Mendy – Ndombele, Tousart, Diop – Cornet (Traoré 64'), Dembele (Caqueret, 88'), Memphis. Entr : B. Genesio.

Caen : Zelazny – Guilbert, Gradit, Baysse, Djiku, Mbengue (Fajr, 39')– Oniangué (Tchokounte, 64'), Deminguet – Khaoui – Bammou (Ninga, 52'), Beauvue. Entr : F. Mercadal.

Buts : Lyon : Denayer (26'), Cornet (50'), Depay (84').

Caen : Ninga (78').