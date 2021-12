Rouen. Hockey : un dernier choc pour refermer la saison des Dragons de Rouen

Rouen (Seine-Maritime) contre Grenoble. Le champion de la saison régulière face à son dauphin. Hasard du calendrier, c'est par ce choc que se termine la phase de championnat de la Ligue Magnus, le mardi 26 février 2019, pour la 44e et dernière journée d'une longue saison débutée le vendredi 14 septembre 2018 avec une victoire à domicile contre Gap (3-2).

Un léger turnover pour souffler

Assurés de conserver leur rang, les deux équipes aborderont ce dernier match avant les play-offs avec une certaine réserve, mais aussi l'envie de prendre un avantage psychologique avant une éventuelle finale. "On va laisser Pintaric au repos car il a disputé beaucoup de matches. On a fait jouer Gaëtan Richard à Gap, on fera jouer Quentin Papillon à Grenoble pour qu'il ait du rythme pour les play-offs. On n'a pas beaucoup de solutions pour faire tourner donc on va là-bas pour faire un match sérieux et se mettre dans le rythme des play-offs. Le résultat n'est pas très important, mais quand on démarre un match c'est pour le gagner", confie le coach Fabrice Lhenry.

Depuis le début de la saison, les Jaunes et Noirs se sont imposés deux fois pour une seule victoire grenobloise. Reste à savoir maintenant qui remportera ce match sans enjeu, qui fera une belle répétition avant le début des choses sérieuses, qui commenceront face à Chamonix, assuré de terminer 8e et qui sera l'adversaire des Normands en quart de finale. Premiers matches prévus sur l'Ile Lacroix le vendredi 1er et le samedi 2 mars 2019.