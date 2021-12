My Major Compagny pour la musique et Bookly pour la littérature

Le même système est en train de se créer pour le livre et ça fait le buzz! C'est un peu le même principe que My Major compagny. Un auteur met en ligne un extrait de son livre, les internautes peuvent consulter cet extrait et miser sur ce livre...

Le premier objectif est de collecter 5.000 euros dans un délai maximum de quatre mois. Une fois la somme collectée, l’auteur signe un contrat d’édition et touche une première avance sur recettes.

Bookly Editions édite alors l’œuvre dans le format utilisé pour la lecture des livres numériques qui sera ensuite publié sur les plateformes de vente les plus importantes : ibookstore, amazon ou encore fnac.com.

Le nouvel objectif de collecte est de 15.000 euros. La somme doit être atteinte dans les huit mois. Bookly Editions co-édite le livre avec une grande maison d’édition: les "Editions Prisma". Le livre bénéficie d’un lancement professionnel, promu par des attachés de presse, et un plan média. Il est imprimé puis largement diffusé et distribué dans toute la France.

