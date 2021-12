Un trafic dense sur les routes de Basse-Normandie pour le 1er mai

Bison Futé a en effet classé la journée orange dans le sens des retours en Basse-Normandie. Le pic de circulation se situera entre 14h et 22h.Les pricipaux bouchons se formeront autour des villes et sur les grands axes routiers de la région, principanlement sur l'autoroute A13.

Plus précisément, les bouchons devraient se concentrer aux abords des grandes agglomérations, notamment Caen, mardi après-midi entre 16h et 20h, et sur l'A13 au niveau de Pont-l’Évêque, du péage de Dozulé, et du péage de Beuzeville entre 14h et 22h.

Pour éviter les bouchons, il est donc recommandé de prévoir un retour dans la matinée.