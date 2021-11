Orange sur les routes : les travaux routiers dans la région

Soyez particulièrement vigilants à l'approche de chantiers sur les routes de la région. Il est important de garder une distance de sécurité à tout instant sur la route et de rester concentré pour pouvoir anticiper les dangers liés aux travaux et aux autres automobilistes. Bison Futé note quelques travaux à ne pas manquer :

A13 - Axe Paris/Caen - Communes de Banneville à Cricqueville-en-Auge

Réfection d’enrobés. Basculement de circulation et neutralisation ponctuelle de bretelle, déviation en place.



Nuits du 05 Juillet 2013 au 19 Juillet 2013 de 19h à 07h. Restriction levée les weekends et jours fériés.



N13 – Axe Caen/Cherbourg - Commune de Loucelles et Sainte Croix Grand Tonne

Création d’un giratoire sur D158b. Bretelle de sortie de l’échangeur du Silo fermée dans le sens Cherbourg/Caen. Déviation en place.

Restrictions maintenues 24/24h et 7/7j.



N814 - Périphérique de Caen - Commune de Mondeville



Réfection d'enrobés entre les échangeurs n°2 "Montalivet" et n°1 "Porte de Paris". Neutralisation de voie en intérieur (déviation en place) et fermeture de la bretelle intérieure 2b. Les poids-lourds dont la hauteur excédent 4.2 m seront escortés par les forces de l'ordre.

Nuits du 15 Juillet 2013 au 19 Juillet 2013 de 21h à 06h.