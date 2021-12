De grandes stars pour la finale de THE VOICE le 12 mai

Initialement annoncé pour le 5 mai, Johnny Hallyday foulera finalement la scène de l'émission à l'occasion de la dernière prestation, indique le site du producteur Gilbert Coullier.

Côté français, le nom de Yannick Noah est également évoqué pour la finale de The Voice. La production et TF1 aimerait faire venir l'acteur Will Smith, qui se trouvera à Paris la veille de l'émission à l'occasion de l'avant-première de Men in Black 3 au Grand Rex. La star américaine pourrait ajouter le concours de chant à sa promotion hexagonale, qui compte déjà Le Grand journal de Canal+.

Les noms de Lenny Kravitz et de Lady Gaga circulent aussi. La chanteuse pourra cependant se rendre difficilement dans la capitale française le 12 mai puisqu'elle sera, ce même-jour, en concert au Japon.

