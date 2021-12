Ligue 1 : Le SM Caen n'avance plus au classement

Le Stade Malherbe de Caen n'arrive pas à se donner de l'air en cette fin de championnat de ligue 1. Les joueurs de Franck Dumas avaient pourtant ouvert la marque à la 52e minute de jeu à la faveur d'un cafouillage dans la surface de réparation de Nancy. Nivet reprend en effet de la tête un centre de Proment. Le ballon est repoussé par Assembé sur le poteau. Puygrenier tente de dégager sa défense, mais sur la main de Niang qui ouvre le score.

La victoire est alors à la portée des Malherbistes. Mais ces derniers ne parviennent pas à tenir le score. Et à la 81e minute, sur un long ballon de Jo-Gook, Moukandjo, visiblement en position de hors-jeu, s'y reprend à deux fois pour tromper Thébaux. Il remet les deux équipes à égalité. Plus aucun but ne sera marqué.

Avec 35 points au classement, les Caennais restent à la 15e place du classement à portée de la zone de relégation. Ils ne comptent en effet que deux points d'avance sur Brest, 18e. A quatre rencontres de la fin, l'équipe de Caen est encore loin d'être sauvée. Les joueurs bas-normands devront absolument gagner mercredi contre Lorient, un concurrent direct pour le maintien. Car ils effectueront ensuite un déplacement compliqué sur la pelouse de Lille, avant de recevoir Sochaux et de conclure la saison à l'extérieur contre Valenciennes