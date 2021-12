Granville. Ils veulent créer une "pump track" à Granville

Cyrille Borde est pratiquant de VTT. Son plaisir, descendre des pistes en forêt le plus vite possible. Afin de développer cette pratique et voir le nombre de descendeurs se multiplier, il sollicite la mairie pour la construction d'une pump track.

Loin de jouer les sectaires, Cyrille Borde voit grand et souhaite y voir une grande concentration de pratique sur ce lieu qui se voudra pluridisciplinaire. Ainsi, outre les vélos, il sera possible de faire des tours de pistes sur des trottinettes, des skates ou encore des rollers.

Une "pump track" est une piste destinée aux moyens de déplacements roulants avec des virages et des bosses et dont l'essence est d'effectuer une action de pompage pour garder de la vitesse. Cette piste en bitume résiste aux intempéries et permet une pratique sur un lieu unique et sécurisé.

Il est possible de signer la pétition sur la page Facebook du collectif ESM.

