Black Snake, à éviter

Aujourd'hui, je vous parle de Black Snake de et avec Thomas Ngijol et Karole Rocher.

Thomas Ngijol est un humoriste que j'apprécie, j'avais bien aimé son film Case départ avec Fabrice Eboué. Son nouveau film a une thématique intéressante : un super-héros malgré lui en Afrique. Loin du côté ultra-léché, futuriste et royal de Black Panther, Black Snake pouvait séduire et innover avec un côté complètement décalé. C'est donc avec cet état d'esprit que je me suis assise dans la salle obscure.

1h20 est passée, et c'est plein de déception que je suis sortie de cette salle. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur lequel se raccrocher, je n'ai pas du tout aimé. Le personnage de Clotaire Sangala est très antipathique, on ne ressent aucunement le lien entre lui et son " grand-père " qui est pourtant celui qui l'a recueilli et élevé. La " légende " du serpent jaune est comme un cheveu sur la soupe.

Le passage de loser à super-héros se fait très rapidement, la personnalité du " héros " ne change pas du tout, mais ça c'était au moins voulu. Malgré la petite durée du film, j'ai souvent trouvé le temps long, car l'humour du film ne m'a pas touché. J'ai trouvé les vannes au mieux pas drôles, au pire vulgaires. Les scènes d'action sont complètement bidon, elles n'apportent donc pas de moments de répit au film. Le jeu d'acteurs laissait aussi souvent à désirer. La seule chose que j'ai retenue, c'est Édouard Baer en " bon " français raciste, paternaliste et colonisateur. Malheureusement, là aussi c'est hyper cliché donc je m'en suis vite lassée au fil du film.

Black Snake est un film à l'histoire inintéressante, où l'humour tombe à plat et les personnages sont sans surprises. L'idée de base avait pourtant du potentiel, dommage.

