Mondeville cherchede la constance

Si Mondeville peut se réjouir d'avoir tenu tête à l'une des grosses pointures de Ligue Féminine qu'est Bourges samedi 16 février grâce notamment à des jeunes qui se lâchent un petit peu, il cherche notamment à prendre des points très vite et trouver de la constance pendant 40 minutes.

Avoir tout le monde

à 100%

Certaines jeunes prennent du poil de la bête - c'était le cas d'Assitan Koné samedi dernier - au détriment des cadres qui voient le scoring chuter ces derniers temps. Romain Lhermitte, l'entraîneur, souhaite trouver de la régularité pour un meilleur collectif : "Il va falloir que toutes les filles aient ce niveau minimum à tous les matchs. Ce n'est pas un coup je suis bon, et l'autre je ne suis pas bon. Le jour où les jeunes auront pris conscience que l'on a un potentiel monstrueux, on n'aura rien à envier aux autres équipes". Même dernier avec une seule victoire à la clé, Mondeville garde la tête haute et se veut optimiste pour aller décrocher ce maintien. Ce dimanche 24 février, c'est du côté de Montpellier, le troisième, qu'elles devront redoubler d'efforts. Pourquoi pas créer l'exploit à l'autre bout de la France ?

