Décidément, quelle saison exceptionnelle pour l'USO Mondeville (Calvados) et Lisa Berkani ! Récemment élue deuxième meilleure espoir de Ligue féminine derrière Alexia Chartereau (Bourges), la jeune meneuse de l'USOM (19 ans) a été draftée en 24e position dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 avril 2017 par la franchise WNBA du Minnesota Lynx. "C'est un rêve qui se réalise, je ne pensais pas que ce serait aussi tôt, a commenté l'intéressée. Le Lynx fait partie des deux meilleures équipes de WNBA, tout le monde rêve d'y jouer !"

Impressionnée mais pas effrayée

"Berki" devrait découvrir le meilleur championnat du monde à l'été 2018 et a donc le temps de se préparer d'ici là. "KB (Sharp, capitaine de l'USOM ayant joué six saisons en WNBA, ndlr) m'a dit que ça irait pour moi, qu'on prend beaucoup plus de plaisir en WNBA qu'en France." Au Minnesota Lynx, la meneuse retrouvera son ancien entraîneur assistant à Montpellier James Wade qui rejoindra l'équipe cette saison. "Cela me rassure d'être avec James, on avait une très bonne relation à Montpellier", a-t-elle commenté.

En parallèle de sa découverte des États-Unis, Lisa Berkani passera quelques temps en équipe de France. Déjà appelée par les A', elle peut également l'être par les A ou par l'équipe U20. La saison WNBA doit commencer à la mi-mai, pour des playoffs qui débuteront le 6 septembre prochain.

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB) : Mondeville confirme en écrasant Lyon !

Ligue 1: Monaco impitoyable, Lorient inconsolable

Basket, Ligue féminine. Et si Mondeville surprenait Bourges ?

Les tops et flops de L1: du bel automne niçois au mercato parisien

NBA: quatre institutions au bord de la crise de nerfs