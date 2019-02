Caen : un rassemblement contre l'antisémitisme place Saint-Sauveur

Une croix gammée sur le visage de Simone Veil, un restaurant Bagelstein tagué, le philosophe Alain Finkielkraut insulté… En réponse à ces actes et paroles antisémites qui se multiplient ces derniers jours, des rassemblements contre la haine et pour le vivre ensemble sont prévus partout en France, à l'appel de divers partis politiques, rejoints par des associations, collectifs, et simples citoyens.

Rappeler les valeurs de la République

Ce sera le cas en Normandie à Rouen, au Havre, à Evreux, Coutances ou encore à Caen, place Saint-Sauveur à 19 heures. Le maire de la ville, Joël Bruneau, invite tous les habitants à y participer. "A l'heure où les actes antisémites se multiplient, il est fondamental de rappeler, ensemble, nos valeurs républicaines" estime-t-il.

J'invite tous les Caennais au rassemblement contre l'antisémitisme organisé mardi 19 février à 19h place St Sauveur. A l'heure où les actes antisémites se multiplient, il est fondamental de rappeler, ensemble, nos valeurs républicaines. @DETERVILLE @SoniadlpCaen @LudwigWILLAUME https://t.co/PTkkBBGIYr — Joël Bruneau (@joelbruneau) 15 février 2019

"Les Juifs et les Chrétiens sont frères"

"Dès que l'antisémitisme ressurgit, c'est le signe qu'une société ne va pas bien, dans son respect des uns et des autres" estime le Père Laurent Berthout, délégué épiscopal à l'Information du diocèse de Bayeux-Lisieux. Il représentera l'évêque, Monseigneur Boulanger, lors de ce rassemblement.

Les avocats du barreau de Caen ont appelé eux aussi à la mobilisation, tout comme les sections caennaises et hérouvillaises de la Ligue des Droits de l'Homme qui jugent qui voient dans cette lutte un "combat commun de toutes celles et de tous ceux qui s'attachent à faire vivre au quotidien l'idéal républicain de la fraternité, de l'égalité et de la liberté".