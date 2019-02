Jérôme Revel exporte la clownerie normande au Népal

Jérôme Revel n'a pas toujours porté le nez rouge. L'homme originaire de Val-de-Rueil (Eure) a travaillé pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, probablement parce qu'il a "senti la pression de [s]es parents pour trouver un emploi". Et puis finalement, "j'ai été rattrapé par mes rêves d'enfant", sourit-il. Jérôme se forme alors au Samovar à Bagnolet où il obtient son (très sérieux) diplôme de clown professionnel en 2013. Et il a bien fallu l'annoncer à ses parents. "Mon père m'a répondu que ce n'était pas drôle", explique-t-il aujourd'hui.

Depuis, Jérôme travaille à ses spectacles et donne de son temps pour se produire auprès des publics défavorisés, comme auprès des enfants hospitalisés aux Feugrais à Elbeuf (Seine-Maritime). "Je tenais énormément à travailler pour ces publics, que j'appelle 'empêchés'. Jouer pour un enfant seul dans une chambre créée un contact direct et unique", explique-t-il.

Le voyage d'une vie

Cette expérience auprès de ces publics empêchés, le clown la poussera encore plus loin après le choc de la perte de son père en 2015. "J'avais besoin de sacraliser l'année et de faire quelque chose avec le clown qui prenait de plus en plus de place dans ma vie". L'idée d'un voyage en Asie prend forme et au fil des rencontres, Jérôme prend contact avec une institutrice qui vit à Katmandou au Népal et qui accepte de l'accueillir. Le voyage d'un mois fut un véritable tournant dans la vie de l'artiste. "J'étais déstabilisé les premiers jours mais très rapidement on a construit un tour avec l'institutrice." Et les choses sont allées très vite par la suite. Les demandes ont fusé et Jérôme a montré ses sketchs, tours de magie et instruments loufoques d'école en école, d'orphelinat en orphelinat, de dispensaire en dispensaire. 21 représentations en un mois. Jusqu'à ce moment marquant, lorsque Jérôme s'est produit dans un centre pour enfants atteints du Sida. "Un enfant m'a saisi par la main et m'a dit dans un anglais approximatif : 'Come back' (reviens NDLR)". Le clown s'est promis de le faire avant de redécoller, sur le tarmac de l'aéroport de Katmandou. Et désormais, il entend tenir cette promesse, accompagné cette fois.

"On partirait à deux clowns avec ma partenaire Julie Piednoir, la chargée de production Charlène Damour et Luc Piednoir, le frère de Julie qui est réalisateur de documentaire." L'idée est de produire un film que la troupe entend ensuite présenter dans les écoles de France à leur retour. Le projet est en train de se finaliser pour un départ au mois d'août. Le groupe cherche à réunir les fonds nécessaires et recherche d'ailleurs des mécènes pour atteindre le budget de 8000 euros.

Pour aider le projet de Jérôme Revel : petitesmains2019@gmail.com