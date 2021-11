Granville. Manche : quatre personnes piégées par la marée secourues à Granville

Quatre personnes ont été piégées par la marée montante dans une grotte, au pied de la falaise de la pointe du Roc à Granville (Manche) ce dimanche 17 février un peu avant 17 heures.

Les quatre personnes (une personne âgée, une femme adulte et deux enfants) piégées par la montée des eaux se sont abritées dans les falaises et dans une grotte sous les falaises de la pointe du Roc. Deux sauveteurs du canot Notre-Dame de Lihou de la SNSM mettent à l'eau l'annexe du canot pour porter assistance aux deux personnes isolées dans la grotte par la marée. L'intensité du ressac fait chavirer l'annexe et les sauveteurs se retrouvent à l'eau dans la grotte à proximité de la famille. Parallèlement, un policier souhaitant porter secours à la famille en détresse, se fait également piéger par la marée dans la grotte.

À 17h04, un des enfants et la femme sont secourus par les pompiers et les policiers depuis les falaises.

À 17h05, le deuxième enfant et la personne âgée sont, un à un, hélitreuillés par Dragon 50 et déposés à proximité du phare de Granville. En état d'hypothermie, ils sont pris en charge par un véhicule des pompiers.

Les deux équipiers de la SNSM et le policier sont également à tour de rôle hélitreuillés par Dragon 50 et déposés également à proximité du phare.

À 18h00, les hélitreuillages sont achevés et l'opération de secours des sept personnes prend fin.

Attention grandes marées

Il conviendra de rester prudent sur l'estran ces prochains jours avec un épisode de grandes marées, avec un coefficient maximal de 114 jeudi 21 février 2019, le numéro d'urgence en cas de difficultés en mer ou sur l'estran est le 196.