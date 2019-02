Basket : première historique pour le Rouen Métropole Basket en finale de la Leaders Cup

Pour la première fois de son histoire, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) va disputer une finale et ce sera celle de la Leaders Cup de Pro B, dimanche 17 février 2019 sur le parquet de Disneyland face à l'équipe de Roanne à partir de 14h30.

Un duel qui s'annonce passionnant entre les Rouennais bien ancrés à la 6e place du classement et des joueurs de Roanne qui sont actuellement leader du championnat avec 14 victoires pour seulement 4 défaites.

Un match ouvert

Les joueurs d'Alexandre Ménard sont sortis premier de leur poule devant Évreux et Caen, avant d'éliminer Lille puis Nancy pour s'offrir cette finale historique. Du coté de Roanne, le club est plus habitué à disputer cette finale et après être sorti premier de sa poule devant Vichy-Clermont et Saint-Chamond, il a éliminé tour à tour le Paris FC et Orléans pour affronter le RMB en finale.

Du coté des confrontations directes, les deux équipes ne se sont croisés qu'une seule fois cette saison. C'était sur le parquet du Kindarena où les Normands s'étaient inclinés sur le score de 81-89.

A LIRE AUSSI.

Basket : en Leaders Cup, le Rouen Métropole Basket reçoit Nancy

Basket (Leaders Cup) : Rouen bat Caen et vire en tête de son groupe

Bilan sportif : Rouen Métropole Basket bien parti à la trêve

Basket (Leader's Cup): le Rouen Métropole Basket débute enfin sa saison

Le Rouen Métropole Basket reçoit Caen en Leaders Cup