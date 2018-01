Bilan sportif : Rouen Métropole Basket bien parti à la trêve

Voici venue la trêve hivernale pour les clubs de l'agglomération rouennaise. L'occasion de faire le bilan et des projections pour chacun d'eux. Un tour d'horizon qui continue par le club du Rouen Métropole Basket, pensionnaire du championnat de Pro B. Voilà ce que l'on a aimé, ce que l'on a moins aimé et ce que l'on attend pour 2018.

Après douze journées d'un championnat qui en comporte trente-quatre, les joueurs du Rouen Métropole Basket occupent actuellement la 8ème place sachant qu'en fin de saison les huit premiers disputent les Playoffs d'accession en Pro A. Avec un bilan de sept victoires pour cinq défaites, les joueurs d'Alexandre Ménard terminent bien cette fin d'année 2017.

Ce que l'on a aimé

La remontée au classement: sur les six dernières journées, les joueurs du RMB se sont imposés par cinq fois sur leur sept victoires au total ce qui leur permet aujourd'hui d'occuper la 8ème place.

Ce que l'on a moins aimé

Le début de saison compliqué: si le mois de décembre a été bon, le début de saison le fut beaucoup moins. Éliminés de la Leaders Cup dès la phase de groupe, les Rouennais débutent le championnat par trois défaites, une élimination au premier tour de la Coupe de France face à Lorient (Nationale 1) et un bilan d'une seule victoire en cinq journées.

Ce que l'on attend en 2018

La saison 2017-2018 semble désormais bien lancée au Rouen Métropole Basket et une qualification en Playoffs en fin de saison semble bel et bien possible. Avec un effectif homogène, les Normands pourraient espérer une montée en Pro A en fin de saison, mais la saison n'est encore qu'au premier tiers et le championnat reprend le 12 janvier 2018 avec la réception de Denain.

