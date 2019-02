Agnès Buzyn dans l'Eure, la maternité de Bernay définitivement condamnée ?

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn est attendue dans l'Eure, lundi 18 février 2019. Elle doit notamment se rendre au centre hospitalier de Bernay dans lequel la maternité doit fermer. Une fermeture qui a été plusieurs fois repoussée et qui provoque une importante mobilisation du personnel de l'hôpital et de l'association Liberté égalité proximité, qui s'est créée pour défendre l'établissement. Une visite du centre hospitalier est prévue à 10h40 avant une table ronde avec les professionnels, les élus et le collectif. Lors du lancement du grand débat national à Grand Bourgtheroulde, Emmanuel Macron avait laissé entendre que le sort de la maternité était scellé.

L'association Liberté égalité proximité annonce déjà une mobilisation citoyenne dès 8h devant les grilles de l'établissement.

Visite à Pont Audemer

Avant sa venue à Bernay, la ministre est attendue à l'hôpital de Pont-Audemer (Eure), où elle doit présenter le projet d'évolution de l'établissement et du centre de périnatalité avant de participer à une table ronde avec les professionnels.

