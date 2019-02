Blainville-sur-Orne : le festival Ribambelle fête ses 21 ans

L'horloge sonne. Il est l'heure de réserver… ses billets ! Le Festival Ribambelle ne va pas tarder à ouvrir ses portes. Celui-ci vous invite pour un voyage d'un mois, à travers un programme riche en émotions, en poésie et en aventures artistiques multiples (théâtre, danse, cirque, théâtre d'objets, musique, arts plastiques et numériques, ou encore de la littérature.) Au programme, 14 spectacles d'ici et d'ailleurs, des films d'animation, des stages, des événements, des rencontres… De l'Afrique du sud à la Belgique en passant par les quatre coins de la France, ce Festival Ribambelle 2019 est un voyage sans frontière avec des propositions artistiques exigeantes et adaptées à chaque tranche d'âge de 9 mois à 12 ans et à toute la famille.

Pratique. Du 20 février au 20 mars 2019 au Théâtre du Champ exquis. Plus d'informations : champexquis.com/fr