Mondiaux de ski: Hirscher toussote, les Bleus trépignent avant le géant

Le favori et le tenant: Marcel Hirscher

D'un communiqué, l'entourage de l'Autrichien a lancé la machine à débats mercredi: "merci de noter l'annulation de la conférence de presse avec Marcel Hirscher pour cause de maladie". Le maître du ski n'aura donc donné aucune nouvelle depuis sa victoire sur le slalom de Schladming fin janvier. Est-ce un vrai coup de froid ou un coup de bluff visant à déstabiliser ses adversaires?

Le champion du monde et olympique en titre reste l'immense favori de la course, il a remporté 4 des 5 géants disputés cette saison.

Les Français: ambitieux

Après son titre en combiné lundi, Alexis Pinturault arrive lancé sur sa discipline de coeur, même s'il n'est monté qu'une seule fois sur le podium cette saison.

Les autres Bleus, Victor Muffat-Jeandet, Mathieu Faivre et Thomas Fanara, pour sa dernière saison, sont tous capables de monter sur "la boîte".

"Evidemment je vise une médaille, j'ai envie de vraiment profiter de ces derniers Mondiaux, de saisir ma chance", a indiqué Fanara, qui reste sur un podium (3e) au géant d'Adelboden (Suisse) en janvier.

Le chiffre: 5

En cas de victoire Marcel Hirscher décrocherait un 5e titre mondial individuel et grimperait à la 3e marche des hommes les plus titrés, derrière son compatriote Anton Sailer (7), le Français Jean-Claude Killy (6), et à égalité avec l'Américain Ted Ligety, le Suédois Ingemar Stenmark, l'Italien Gustavo Thoeni et les Norvégiens Aksel Lund Svindal et Kjetil Andre Aamodt.

La décla

"La plus belle chose du monde, c'est de battre les meilleurs. Pour l'instant, c'est lui (Marcel Hirscher) le meilleur, donc ce que je veux, c'est le battre".

Le Norvégien Henrik Kristoffersen, vice-champion olympique de géant, mais jamais monté sur le podium des Mondiaux en trois participations.

Vendredi 15 février: géant messieurs, 1re manche à 14h15, 2e manche à 17h45

