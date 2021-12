Le centre Aquanacre ouvre ses portes à Douvres-la-Délivrande

Plus qu'une piscine, c'est un vrai espace polyvalent de loisir, de bien-être et de remise en forme pour tous les âges. Il compte plusieurs bassins intérieurs et un bassin extérieur qui sera ouvert toute l'année avec une eau à 30°C.

Sauna, hammam et appareils de cardio-fitness font aussi partie du grand centre aquatique. Une formule qui devrait rencontrer un grand succès. L'établissement vise un objectif de 150.000 visiteurs par an, dont 30.000 jeunes en provenance des établissements scolaires de la communauté de communes de la côte de nacre.

Ecoutez François-Régis Deschamps, qui a piloté l'ouverture d'Aquanacre.