Tout l'été venez profiter d'Alencéa plage au centre aquatique d'Alençon. Bassins extérieurs, solarium et espace bronzage. Des animations et des jeux sont organisés tous les jours pour petits et grands : beach volley, beach soccer, concours de château de sable, parcours géant gonflable, ... Nouveauté cette année avec un snarck bar.

Plus d'infos ICI

Ecoutez, Edwige Leguilloux, hôtesse d'accueil.