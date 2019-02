Une place pour Marcoussis ?

Alors que les internationales disputent actuellement le tournoi des VI Nations, la fédération française de rugby a développé une nouvelle formule : la Coupe de France à dix. Trois rendez-vous sont prévus, dont un dernier ce week-end du 16 et 17 février. Concernant les joueuses de l'Ovalie Caennaise, c'est à Rennes qu'elles se déplaceront pour y affronter l'équipe qui reçoit, Rouen et Bordeaux. Dans le cas où elles termineraient dans les huit premières, elles obtiendraient leur ticket pour les phases finales à Marcoussis. "On ne s'est pas forcément fixé d'objectif si ce n'est prendre du plaisir et faire jouer les jeunes. Cela leur permet de prendre des responsabilités car il n'y a pas de conséquences directes. Si on termine dans les huit premières équipes, c'est la cerise sur le gâteau car ça motive les filles d'aller jouer au Centre National de Rugby, là où les équipes de France se réunissent", explique Jean-François Mouton, l'entraîneur.

