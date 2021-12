Handball (N1F) : Colombelles repart de l'avant

Colombelles a pourtant réussi à prendre les devants dans le Val de Marne, s'imposant de cinq longueurs (20-25). Remonté à la cinquième place, le CLCH a cinq points d'avance sur le premier relégable et un calendrier des plus favorables. "On a fait un grand pas vers le maintien", reconnaît l'ailière Marion Gaignon.

A Saint-Maur, la balance a penché dans le dernier quart d'heure de jeu d'une partie longtemps indécise (15-15 à la 45'). "On a fait une super deuxième mi-temps, juge la vice-capitaine colombelloise. On s'est retrouvé dans la dynamique collective." Les retours d'Audi Pereira et de Marie Cénédésé ont compté pour beaucoup dans ce regain de forme. A confirmer dimanche 29 avril (16h) contre Rochechouart.