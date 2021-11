Manéglise. Près du Havre : une équipe du 4L Trophy

C'est une aventure qui fait rêver beaucoup d'étudiants : le 4L Trophy fête ses 21 ans en cette année 2019. Le départ est prévu le jeudi 21 février 2019 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et l'arrivée se fera à Marrakech (Maroc) le dimanche 3 mars 2019. Ce raid est réservé aux étudiants de 18 à 28 ans. Ils étaient 2 900 en 2017 à participer au 4L Trophy. Il se réalise en binôme à bord d'une voiture de collection : la 4L Citroën. Plus qu'une aventure, il s'agit d'un raid humanitaire. Chaque équipage part avec des fournitures scolaires et de l'équipement sportif pour les enfants.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



4L Trophy - Désert Caux Impossible de lire le son.

L'équipe Désert Caux

Parmi les différentes équipes normandes : Désert Caux. L'équipe est composée de deux jeunes étudiants en agriculture de la région du Havre (Seine-Maritime) : Justin Lemaitre (20 ans) de Cauville-sur-Mer et Pierre-Louis Leroux (20 ans) de Manéglise. Des amis d'enfance qui ont étudié ensemble au lycée agricole d'Yvetot et qui poursuivent maintenant leurs études, l'un à Lille (Nord) et l'autre à Amiens (Somme).

Ils ont été attirés par l'aventure et l'aspect humanitaire. Dans leur 4L, ils vont embarquer 10 kilos de nourriture pour la Croix Rouge (distribution à Biarritz) ainsi que deux sacs de matériel scolaire et deux sacs d'équipements sportifs (distribution au Maroc). Les deux étudiants quitteront la Normandie à bord de leur 4L lundi 18 septembre 2019 pour rejoindre Biarritz et la ligne de départ. Ils sont toujours à la recherche de sponsors. Justin et Pierre-Louis que vous pourrez suivre sur leur page Facebook.