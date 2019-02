La justice saisie après une série d'inscriptions antisémites à Paris

Le visage de Simone Veil barré d'une croix gammée, un tag "Juden" écrit en lettres jaunes et un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi scié: des inscriptions antisémites à Paris et une dégradation dans l'Essonne suscitaient lundi l'indignation de l'exécutif et d'élus, qui ont saisi la justice.