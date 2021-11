Caen. Justice : le maire de Ouistreham dénonce "un acharnement"

Condamné en première instance en avril 2018 pour "faux et usage" et jugé en appel en octobre prochain, Romain Bail, le maire Les Républicains (LR) de Ouistreham (Calvados) est également convoqué devant la justice le mardi 11 juin 2019. L'élu est en effet accusé "d'atteinte arbitraire à la liberté par une personne dépositaire de l'autorité publique".

Des amendes pour stationnement très gênants et dangereux

Les faits reprochés se sont déroulés entre novembre 2017 et mars 2018. Dans la rue où réside Romain Bail, de nombreuses personnes stationnent régulièrement leur véhicule, dans le cadre de distributions alimentaires et de vêtements pour les migrants. Des stationnements jugés dangereux et très gênants par l'élu LR, qui n'a pas hésité, en tant qu'officier de police judiciaire par sa fonction, à verbaliser les fautifs de 135 euros d'amende.

À l'époque, ces derniers n'ont pas contesté la contravention selon Romain Bail, qui estime donc que les 13 plaintes déposées ces derniers jours contre lui relèvent "d'un acharnement et d'un harcèlement" de la part de ses opposants. "À titre personnel, je pense que c'est la plainte de trop", confie le maire LR, qui a également vu sa décision de supprimer les menus de substitution à la cantine annulée par le tribunal administratif. "Je ne vais pas me laisser pilonner, je me réserve le droit de porter plainte."