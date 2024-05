Ouistreham. Le professeur de danse envoie un message étrange à sa jeune élève

Le 5 octobre 2023 à Ouistreham, une ado de 15 ans reçoit un message inapproprié de son professeur de danse. En substance, il écrit : "Salut, j'ai rêvé de toi, nous avons échangé des regards et sommes partis la main dans la main à l'hôtel et toute la nuit…"

Choquée, la jeune fille ne comprend pas, d'autant qu'il lui enseigne la danse depuis 6 ans et qu'il n'y a jamais eu de problème. Ils avaient de bonnes relations.

Il fait une crise

Elle prévient aussitôt ses parents qui sont abattus, horrifiés. Ils rencontrent la directrice de l'école de danse. Elle aussi est dans l'incompréhension totale, car elle apprécie beaucoup l'enseignant de 58 ans. Il est convoqué par les gendarmes et reconnaît l'envoi de ce SMS.

A la barre au tribunal de Caen jeudi 30 mai, le prévenu confirme qu'il avait des rapports tout à fait normaux avec l'ado, il la respectait. "Vous avez deux filles, comment réagiriez-vous si elles recevaient ce genre de message ?" lui demande le président.

Il précise qu'il a perdu plusieurs êtres chers et pense qu'il a fait une crise. "J'ai beaucoup de regrets. Je voudrais tellement revenir en arrière." Il demande pardon à la victime.

Présente à l'audience, cette dernière exprime son désarroi et dit qu'elle avait une totale confiance envers ce professeur et que maintenant, elle n'a plus confiance en personne.

Elle n'est plus comme avant

Son père explique que le comportement de sa fille avec les adultes a totalement changé. Elle ne se sent pas bien. Il ne peut plus l'approcher comme avant. L'avocate de la partie civile confirme qu'elle est très marquée et n'est plus enjouée. La procureure confirme que les propos sexuels étaient inappropriés envers une jeune ado.

Après délibéré, le prévenu est condamné à verser 500€ d'amende à l'Etat. Il devra verser 600€ à la victime pour préjudice moral et 200€ à son père, ainsi que 1 213€ pour frais d'avocat.