Cherbourg. L'Australie commande douze sous-marins à Naval Group : le contrat signé !

L'Australie et la France ont signé lundi 11 février 2019 leur colossal contrat de 50 milliards de dollars australiens, soit 34 milliards d'euros, pour la construction de 12 sous-marins Naval Group pour la marine australienne.

Le "contrat du siècle"

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a salué un "plan très ambitieux" lors d'une cérémonie à Canberra en présence de la ministre française des Armées, Florence Parly, en rappelant qu'il s'agissait là du "plus important investissement consenti en matière de défense en temps de paix par l'Australie".

Naval Group (ex-DCNS) avait été choisi en 2016 pour la livraison de 12 sous-marins nouvelle génération à l'Australie, remportant le "contrat du siècle" au terme d'années de négociations.

Livraison en 2030

Le groupe naval est chargé de la conception et de la construction des douze navires et du chantier naval. Celle du premier bateau débutera, à Adélaïde en Australie, à horizon 2020, pour une première livraison en 2030. Les opérations de design et d'ingénierie ont déjà démarré sur le site manchois de Naval Group, à Cherbourg (Manche), qui accueille d'ailleurs une quarantaine d'Australiens.

Le contrat, qui scelle un partenariat stratégique avec Canberra, va créer 2 000 emplois en Australie et occuper 500 personnes en France.

Avec AFP.