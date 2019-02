Handball (Proligue): Caen s'incline contre Dijon et glisse vers la relégation

Le match.

C'était un peu comme le match de la peur. Une semaine après à sa médiocre prestation contre Cherbourg, le Caen Handball devait se remettre la tête à l'envers contre Dijon, au moins dans l'état d'esprit. Embêtés par quelques fuites d'eau dans le Palais des Sports, les caennais ont du patienter avant de démarrer la rencontre. Sans paniquer, ils ont justement bien géré leur entame contre le 4ème de Proligue. Et malgré un premier temps de retard (3-6, 13'), le capitaine local prenait les choses en main et remontait la pente à trois reprises. D'une débauche d'énergie défensive, Caen était loin d'être ridicule et partait aux vestiaires avec un petit point d'écart (11-12, 30').

Caen se bat avec les moyens du bord

Caen avait alors rien à perdre, ou plutôt tout à donner. Et justement, il reprenait la seconde période sur les mêmes bases de combativité et d'envie afin de rester au contact des Dijonais (14-14, 39'). Rosier se lâchait enfin mais de l'autre côté, Sobol ajustait Arsenic. En mélangeant vitesse et précipitation, les Vikings offrent plusieurs cadeaux à leurs adversaires, qui, en contre-attaque ne se trompent pas de cadre. Le DMH reprend alors tout sa confiance et les Caennais ne font que courir derrière le score. A sept longueurs de retard à deux minutes du terme, l'issue était déjà connue. Caen s'incline finalement 20-26 sur une réalisation de Corneil au buzzer. Valeureux, les Vikings ont véritablement tout donné mais la marche était (encore une fois) trop haute.

La réaction.

Maxime Langevin (capitaine Caen) : "On s'est battu avec nos moyens mais Dijon est une très belle équipe. On a quelques balles que l'on négocie mal en seconde période. Tant que mathématiquement ce n'est pas mort pour le maintien, je veux continuer d'y croire. Et en tant que capitaine, même si j'aurai préféré une meilleure saison pour mon baptême de l'air, je me dois de garder les garçons mobilisés jusqu'au bout. C'est hors de question qu'on lâche".

La fiche.

Mi-temps : 11-12 / Score final : 20-26

Caen : Rosier 4, Pleta 2, Allais 2, Langevin 5, Creteau, Roopinia, Sacko 1, Bouclet 1, Rossi 1, Corneil 4. GB : Arsenic 7/26 arrêts, Breton 0/7 arrêts. Entr : Breysacher - Mahé.

Dijon : Naudin Pa., Naudin Pi. 6, Pasquet 1, Poletti 4, Naudin H., Lemal, Rondel, Macharashvili, Maguy, Carriere 1, Becirovic, Sobol 8. GB : Helal 12/30 arrêts, Laurent 1/3 arrêts. Entr : U. Chaduteaud.

