Caen. Handball (Proligue) : money-time perdant pour Caen à Dijon

Le match.

Ce serait si facile de dire que la mayonnaise n'a pas pris du côté de Dijon ce samedi 17 novembre...Contrairement au revers encaissé contre Cherbourg, Caen réalisait une entame de match très correcte. Il prenait même les devants via Allais pour l'unique et seule fois de la rencontre (1-2, 2'). Le tableau d'affichage reste gelé pendant quatre minutes (3-3) avant que Sobol relance les siens côté local. Les deux formations ne se lâchent pas d'une semelle et Caen tient la dragée haute au cinquième du championnat. Passé le tiers de la partie, les quelques Tomas, Pleta, Sacko butent sur le portier Helal tandis que de l'autre côté, la paire de gardien caennais n'est toujours pas décisive. Les Vikings marquent un premier temps de retard à la pause (15-11, 30').

Si près, si loin

Au retour des vestiaires, les Dijonais redémarrent tambour battant et infligent un correct 3-0 aux Vikings (18-11, 33'). Il est alors difficile d'imaginer une "remontada" normande quand on y connaît la fragilité actuelle des protégés de Pascal Mahé. Les "rouge et noir" restent décrochés pendant un quart d'heure avant quelques coups d'éclats, signés Garcia, Corneil, Sacko (22-20, 49'). C'est donc une fin de match qui s'annonce animée et cela ne trompe pas. Caen recolle au score sur penalty via Tomas mais Pasquet permet aux siens de reprendre la main à une minute du terme (26-25, 59'). Caen bénéficie de la dernière possession mais Corneil, sûrement porté par l'enjeu voit son ballon finir à côté de la cage. C'était le dernier espoir caennais pour espérer recoller au score mais il doit finalement s'avouer (encore) vaincu. Il aura tout de même montré qu'il était capable de remonter sept buts de retard...

La fiche.

Mi-temps : 15-11 / Score final : 26-25

Dijon : Naudin Pa., Naudin Pi. 7, Pasquet 7, Poletti 2, Naudin H., Lemal, Rondel, Carriere 2, Maguy 1, Macharashvili, Becirovic 3, Sobol 2, Reig-Guillen 2. GB : Helal 20/45 arrêts, Diot.

Caen : Rosier 1, Pleta 2, Van Cauwenberghe, Allais 5, Langevin, Roopinia, Tomas 5, Sacko 6, Garcia 3, Vujovic 1, Rossi, Corneil 2. GB : Arsenic 5/24 arrêts, Jacoby 2/9 arrêts.

