Étainhus. Seine-Maritime : après cinq ans de galère la marnière est comblée

Le samedi 26 janvier 2019, une soirée spectacle à Angerville-la-Martel (Seine-Maritime) a marqué la fin d'une galère commencée en 2013 à Etainhus (près de Saint-Romain-de-Colbosc). La soirée a permis de remercier des donateurs. Une famille a dû combler une marnière se trouvant sous sa maison. Coût total des différentes opérations : plus de 128 000 euros.

Cette inscription et cette date ont été découvertes dans la marnière (officiellement, elle a été ouverte en 1893). - .

Un agrandissement qui tourne mal

En 2013, une famille (un couple et ses deux enfants) veut agrandir sa maison à Etainhus. Le permis de construire est refusé, la bâtisse se trouvant dans le périmètre de sécurité d'une marnière (un indice de cavité était signalé dans ce lotissement de six maisons). Les archives de la ville ont un document datant de 1893 pour une autorisation d'exploitation d'une marnière. Mais sa localisation reste incertaine. Des carottages ont été effectués et ont révélé la présence d'une cavité à 22 mètres de profondeur (une grande cavité de quatre mètres de haut).

Des cavités de quatre mètres de hauteur. - .

Une association pour trouver des fonds

L'ensemble des investigations ont coûté 35 000 euros. Une somme financée à 30 % par le fond Barnier et à 20 % par le département de Seine-Maritime. La mairie d'Etainhus a également participé. Pour payer le reste, certains voisins ont créé une association : ARLCIC n°35 – SOS Marnières Etainhus). Une association qui a organisé des soirées, des vide-greniers et une exposition. Elle également lancé des appels aux dons et une cagnotte en ligne. Une urne a été déposée à la mairie et une tombola a été lancée à l'épicerie du village (elle est toujours d'actualité). Les sommes récoltées ont permis de financer une partie des investigations et des travaux à venir.

Aucune difficulté pour des hommes de tenir debout. - .

Le témoignage d'Arnaud Argentin, le père de famille :

Une marnière sous la maison à Etainhus Impossible de lire le son.

La marnière a été comblée avec du béton. - .

Arrêté de péril

En 2015, un puis est creusé pour pouvoir explorer la marnière. Elle s'est avérée immense (environ 600 m3). Mauvaise nouvelle pour la famille : la cavité passe sous la maison (le puis d'entrée d'origine est situé juste sous le salon). Devant le risque et la crainte d'une manière à plusieurs étages (ce qui finalement n'était pas le cas), la mairie d'Etainhus a pris le 16 juillet 2016 un arrêt de péril imminent. La famille a déménagé pour une location à Saint-Romain-de-Colbosc (les loyers ont été payés par le fonds Barnier). Fin 2016, un premier devis tombe pour le comblement de la marnière : 109 000 euros. Les travaux auront au final coûté 93 648 euros.

87 toupies ont été nécessaires pour combler la cavité. - .

Le comblement n'est intervenu qu'en octobre 2018, le temps de trouver les financements. Le fond Barnier a pris à sa charge 30 %. Le reste a été réglé par l'association, un don anonyme de 15 000 euros, la mairie d'Etainhus et le reste par la famille elle-même qui a dû emprunter 25 000 euros. Une fois le béton coulé dans la marnière, l'arrêté de péril a été levé le 16 novembre 2018. La famille a regagné sa maison le 24 novembre.