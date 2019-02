L'objet mystère vous permet de partir en vacances

La Méditerranée, les Landes, La Bretagne… le choix est large

Jouez à l'antenne en compagnie de Tom entre 9h et 13h à "Cherchez, trouvez, gagnez" puis passez une semaine sur l'une des côtes Françaises en village camping Homair. Installés en mobil-home, équipés et décorés, vous pourrez prendre du bon temps tout en restant logés à proximité d'activités et de la plage au sein même d'un cadre similaire à celui d'une carte postale. Nous vous offrons des séjours pour 4 à 6 personnes sur l'une des 13 destinations (au choix) à découvrir dès maintenant sur homair.com. Voici comment participer au jeu.

La méthode est très simple : un papier et un stylo vous seront utiles puisque le but est d'écouter Tendance Ouest le matin, de noter les indices de l'enquête donnés par Tom, puis (sans attendre) jouer pour essayer de découvrir l'objet mystère en direct à l'antenne. Une fois sur les ondes vous pourrez poser une question et proposer l'objet auquel vous pensez ; si votre réponse est correcte, vous partirez en vacances !

Inscrivez-vous par sms en envoyant TOM au 7 11 12 (65 cts+coût sms). Il est possible aussi d'appeler pendant l'émission (entre 9h et 13h) le 0 892 23 73 38 (40 centimes la minute).

Indices : l'objet peut rouler, existe de différentes tailles et a un rapport avec le divertissement.